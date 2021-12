La dernière momie “intacte” d’Égypte ancienne révèle ses secrets

Une momie d'Egypte révèle ses secrets

Amenhotep, un pharaon qui a régné sur l’Égypte il y a quelque 3.500 ans et la dernière momie intacte, a révélé ses secrets. Grâce à une nouvelle technique de recherche, il est resté intact, écrivent les chercheurs dans la revue professionnelle “Frontiers in Medicine”.





Amenhotep a régné sur l’Égypte ancienne entre 1525 et 1504 avant J.-C.. Après sa mort, il a été momifié et ses restes sont restés pratiquement intacts: une occasion unique pour l’équipe de recherche de Sahar Saleem. Ce dernier n’est pas un archéologue, comme on pourrait le croire, mais un radiologue attaché au projet de la momie égyptienne.





À l’aide de quelques tomodensitogrammes, M. Saleem et son équipe ont réussi à réaliser des images 3D impressionnantes d’Amenhotep. Cela leur a permis de reconstituer son apparence en détail, de ses dents aux bijoux avec lesquels le pharaon a été enterré. “Il avait des dents remarquablement bonnes pour quelqu’un qui a vécu il y a 3 500 ans”, révèle M. Saleem.





Détails

Le fait que le pharaon avait de bonnes dents n’est pas la seule chose que M. Saleem a découverte. “Il avait probablement 35 ans quand il est mort. L’homme mesurait environ 169 centimètres et était circoncis. Il portait 30 amulettes et une ceinture unique avec des perles d’or.” Le pharaon aurait ressemblé à son père: “Il avait un menton étroit, un petit nez et des cheveux bouclés”, a déclaré le chercheur.