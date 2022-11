La France suspend son aide au développement avec le Mali

La France a invoqué les relations entre la junte militaire au pouvoir et l’organisation paramilitaire russe Wagner pour suspendre son aide publique au développement. L’Hexagone a versé 473 millions d’euros au Mali entre 2013 et 2017. « Face à l’attitude de la junte malienne, alliée aux mercenaires russes de Wagner, nous avons suspendu notre aide publique au développement avec le Mali », a expliqué une source du Quai d’Orsay à l’AFP.





Le Mali, qui a connu deux coups d’État en 2020 et 2021 et entretient des relations à couteaux tirés avec Paris, s’est tourné depuis un an vers la Russie. Selon les pays occidentaux, les autorités maliennes auraient recours au groupe Wagner, accusé de servir les intérêts de Vladimir Poutine ainsi que de prédation économique et de violations des droits humains au Mali.





Bamako dément, reconnaissant une coopération avec l’armée russe au nom d’une relation ancienne d’État à État.