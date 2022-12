La Gambie sollicite l’appui des Usa et de l’Onu pour juger les crimes sous Jammeh

La Gambie est déterminée à poursuivre en justice les personnes impliquées dans les « atrocités » commises sous l’ex-président Yayha Jammeh. Lors du sommet Etats-Unis-Afrique qui s’est déroulé à la mi-décembre à Washington, le ministre gambien des Affaires étrangères Mamadou Tangara a sollicité le soutien des USA et de l’Onu pour la mise en place d’un tribunal hybride. En clair, le chef de la diplomatie gambienne souhaite que les États-Unis et l’Onu appuient judiciairement la Gambie pour juger ses crimes, en collaboration avec la Cedeao.





« Nous savons que la capacité de la Gambie à organiser des procès judiciaires aussi complexes pose problème » a déclaré M. Tangara lors d’une rencontre le 13 décembre 2022, avec Beth Van Schaack, ambassadrice itinérante du Département pour la justice pénale mondiale (GCJ).





La Gambie a des capacités limitées





Le chef de la diplomatie gambienne a expliqué qu’une collaboration entre son pays, les USA, l’ONU et la CEDEAO est cruciale en raison de la complexité d’un dossier aussi médiatisé et son implication pour la sécurité nationale de la Gambie. Malgré les capacités humaines, financières et techniques limitées, le pays est quand même décidé à traduire en justice les auteurs des atrocités sous le régime de Jammeh, a assuré Mamadou Tangara. Les victimes doivent selon lui obtenir réparation. Leurs enfants éprouvent des difficultés à aller à l’école parce qu’ils n’ont pas les moyens. Certaines victimes ont aussi besoin d’évacuation sanitaire à l’étranger selon l’autorité.





Jammeh aurait juré de revenir diriger le pays