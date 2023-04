La Journée de la Renaissance africaine reportée au mois de Mai

Célébrée chaque année le 03 Avril au Sénégal et partout en Afrique, le Monument de la Renaissance africaine a décidé de célébrer cette journée en Mai pour des raisons techniques. Cette date du 03 Avril marquant la naissance du Monument de la Renaissance est une grande occasion pour la communauté noire de magnifier ce moment qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des peuples d'Afrique, sa grandeur et sa richesse culturelle.







“Coïncidant avec le mois de carême et de Ramadan l'événement aura lieu au Mois de Mai en présence d'illustres personnalités venues de plusieurs pays de la sous-région. La Namibie et le Zimbabwe sont les pays invités d'honneur à ce grand rendez-vous de convergence culturelle et de l'unité pour le monde noir”, renseigne un communiqué.





Pour ne pas rater la date du 03 Avril, le Monument de la Renaissance africaine sera, néanmoins, illuminé par un décor épuré à travers des couleurs africaines sur les 198 marches de l'édifice.





La Journée de la Renaissance africaine a été instaurée par l'Union africaine. Elle met en exergue les objectifs du monument de la Renaissance. Elle est par ailleurs une date symbolique pour le continent africain et la Diaspora.