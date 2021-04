[Souvenirs] la longue liste des chefs d’Etat africains tués au pouvoir

Thomas Sankara a été chef de l’État de la République de Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso, de 1983 à 1987. Lorsque Thomas Sankara est porté au pouvoir, il met immédiatement Blaise Compaoré à ses côtés. Thomas lui faisait confiance de façon absolue. Thomas Sankara devenu gênant, du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, menaçant la place de la France en Afrique ainsi que le pouvoir des autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, au comportement plus docile, il faut l’assassiner.



Des rumeurs se répandent au sujet d’un assassinat que Blaise Compaoré serait en train de fomenter à telle enseigne qu’interpellé par les journalistes lors d’une conférence de presse, Thomas Sankara déclare : « Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d’Etat contre moi… Ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudra dire que c’est trop tard et que ce sera imparable. ». Thomas Sankara est tué quelque temps après par des éléments de la sécurité présidentielle, dirigée à l’époque par Blaise Compaoré. D’ailleurs, la justice militaire burkinabè a prononcé, mardi dernier, la mise en accusation de Blaise Compaoré, Gilbert Diendere et 12 autres personnes dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara.



Samora Machel



Samora Machel, devient le tout premier président de la République populaire du Mozambique indépendante. Poste qu’il occupera de 1975 à sa mort en 1986. Le 19 octobre 1986, Samora Machel revient du sommet de Lusaka lorsque l’avion dans lequel il se trouve s’écrase sur les montagnes Lebombo en Afrique du Sud. Samora Machel et 24 autres passagers sont déclarés morts.



Le Premier ministre Joaquim Chissano assure alors l’intérim et est élu président le 6 novembre 1986. Cet accident suspect a longtemps été considéré comme un attentat. Certaines hypothèses soutiennent que ce sont les services secrets sud-africains qui ont utilisé une technologie obtenue auprès du Mossad israélien pour détourner l’appareil et induire en erreur le pilote. Les appareils de navigation, et en particulier l’altimètre, les montagnes alors qu’il était en fait en train de filer tout droit dedans. C’est cette thèse que semble partager Joaquim Chissano



William Richard Tolbert



William Richard Tolbert était un homme politique libérien, président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980.



Le 12 avril 1980 au matin, un groupe de soldats se rend à la résidence du président William Richard Tolbert pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe. Trouvant la maison sans garde et le président encore au lit, ils prennent le parti de massacrer Tolbert, qui est immédiatement poignardé devant sa femme dans sa chambre et mis à la porte. Le sergent Doe devient ainsi le 21ème président de la République du Libéria.



Samuel Doe



Samuel Doe est un militaire libérien qui a commandité l’assassinat du William Richard Tolbert afin de prendre son fauteuil présidentiel. Il sera lui aussi assassiné le 9 septembre 1980 dans des conditions abominables. Une vidéo écœurante d’une rare cruauté montre la fin tragique de Samuel Doe. On y voit un Samuel Doe nu, ligoté, les oreilles tranchées au couteau et subissant un interrogatoire musclé. Torturé et humilié, on lui demande de donner ses numéros de comptes bancaires. Le regard fou de douleur, il supplie de toutes ses forces pour avoir la vie sauve.



Sylvanus Olympio



Sylvanus Olympio est le premier Président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé Eyadema.



Ahmed Abdallah Abdéremane



Ahmed Abdallah Abdéremane a été chef d’Etat aux Comores à plusieurs reprises. Le 26 novembre 1989, Abdallah meurt d'une rafale de pistolet-mitrailleur en présence du mercenaire Bob Denard. Le lendemain de sa mort, le 27 novembre 1989, Saïd Mohamed Djohar prend la tête d'un gouvernement provisoire.



Ali Soilih



Ali Soilih devient chef de l'État des Comores à partir du 3 janvier 1976. Le 13 mai 1978, le mercenaire français Bob Denard fomente un putsch et le renverse. Soilih est assassiné par le nouveau régime deux semaines après le putsch.



Mohamed Boudiaf



Mohamed Boudiaf est un homme d'État algérien qui a été du Haut Comité d’État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Il est assassiné quelques mois plus tard lors d'une conférence des cadres à Annaba le 29 juin 1992.

Mardi 6 octobre 1981, Anouar el Sadate assiste à une parade militaire organisée au Caire pour marquer la célébration de la guerre d’octobre 1973. Au passage des avions de combat mirage, un camion de transport de troupes s’arrête devant la tribune présidentielle en simulant une panne. Un lieutenant sort du camion, et se dirige vers le président. Sadate se tient debout pour recevoir son salut. Ce soldat s’appelle Khlalid IslambouliSubitement, le soldat dégoupille et lance une grenade fumigène en hurlant « mort au Pharaon !». C’est le signal de l’assaut. Les autres conjurés sortent du camion et courent vers la tribune en lançant des grenades et tirant à l’arme automatique. Plusieurs personnes sont tuées pendant la fusillade, y compris l’ambassadeur de Cuba et un évêque copte orthodoxe ; 38 personnes sont blessées, parmi lesquelles le président Anouar el Sadate qui mourra peu après son arrivée à l’hôpital militaire.