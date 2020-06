La RD Congo veut son indépendance alimentaire, malgré un manque de moyens

La RD Congo se pose la question de la dépendance alimentaire, car dans ce pays, le deuxième le plus touché au monde par l’insécurité alimentaire, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la grande dépendance aux importations. Un paradoxe pour un pays qui compte 80 millions d’hectares de terres arables, mais dont seulement 10 % sont exploités.





En RD Congo, plus de 80 % des produits alimentaires viennent de l’étranger et il est difficile de trouver des produits congolais dans les marchés de Kinshasa. Pourtant des terres fertiles entourent la capitale congolaise, mais beaucoup ne sont pas cultivées et les rendements sont faibles, car les agriculteurs n’ont pas de système d’irrigation.