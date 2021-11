La RDC lance une commission nationale sur le rapatriement du patrimoine culturel congolais

La RDC a choisi le thème « Art, culture et patrimoine » pour sa présidence tournante de l’Union africaine. Ce qui jette une nouvelle lumière sur la question du patrimoine africain acheminé en masse vers l’Europe lors de la période coloniale. La Belgique déposera début 2022 un projet de loi pour amorcer une restitution.



Pour le Congo, c’est en Belgique que se trouve l’immense majorité des œuvres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donc annoncé le lancement d’une commission nationale sur le rapatriement du patrimoine culturel congolais.



De leur côté, les autorités belges ont déjà largement entamé le mouvement. La Belgique a décidé de prendre le taureau par les cornes pour ne pas s’exposer à des polémiques concernant des décisions de restitution ponctuelles. Il n’y a pas encore eu de restitution car le gouvernement fédéral actuel a décidé d’adopter une approche systématique. Pour l’instant, tous les objets sont petit à petit recensés et identifiés, et en fonction de leur provenance ils seront automatiquement éligibles pour une restitution.



Le gouvernement belge compte déposer, début 2022, un projet de loi pour rendre automatiques les restitutions d’objets africains : un nombre considérable sera déclassé et ne fera plus partie du patrimoine inaliénable du royaume.