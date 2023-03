La réponse sèche d'un officiel marocain à Macron : “Nos relations ne sont ni amicales ni bonnes”

Lors de son grand oral sur l’Afrique, le 27 février, Emmanuel Macron a déclaré vouloir avancer avec le Maroc, au-delà des «polémiques» actuelles et des tensions entre ces deux pays. «On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas», a-t-il martelé lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique. «Ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Le roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions, il y a des relations personnelles qui sont amicales», a-t-il souligné.