La Tunisie répond à l’Union Africaine

Nabil Ammar Le chef de la diplomatie tunisienne

L'Union africaine (UA) a condamné les propos du président tunisien sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne et appelé ses Etats membres à "s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes". Vendredi, le président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, avait également "condamné fermement les déclarations choquantes faites par les autorités Tunisiennes contre des compatriotes Africains, qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre Organisation et de nos principes fondateurs".





En réponse, dans un communiqué, publié ce samedi, le ministère tunisien des Affaires étrangères a rejeté des "accusations sans fondement". Il a regretté une "confusion injustifiée et incompréhensible" dans la déclaration de l'UA entre les migrants légaux et "les groupes illégaux qui se livrent au trafic d'êtres humains (...) et exploitent (les migrants) à des fins criminelles".





Le chef de la diplomatie tunisienne Nabil Ammar a rencontré vendredi des ambassadeurs de pays africains qui ont exprimé "leur souci de respecter les lois tunisiennes relatives à l'immigration", selon le communiqué.





La diplomatie tunisienne a affirmé aussi "l'engagement des autorités à protéger les résidents étrangers de toutes les nationalités".





Pour rappel, le président Kais Saied avait prôné mardi des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de "violence, de crimes et d'actes inacceptables", des propos dénoncés par des ONG.