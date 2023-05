« 3 hommes veulent faire descendre le feu » : une voyante prévient Doumbouya

En Guinée, le féticheur Môfa Sory Dounoh n’est plus le seul à prédire la chute de Doumbouya. La chanteuse et voyante M’Mah Touré l’a rejoint.





Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elle affirme que le président de la Transition guinéenne côtoie trois hommes animés d’une « mauvaise intention ». « Il y a 3 hommes (militaires) qui sont avec le parrain, mais avec une mauvaise intention » a-t-elle assuré.





Ils ne sont pas des Soussous





Ces hommes auraient la taille de Doumbouya, mais pas la même corpulence ni le même teint, selon la voyante. Un autre détail important : les personnes citées ne sont pas des Soussous (population d’Afrique de l’Ouest vivant principalement en Guinée et originaires du Mandé).





Elle demande aux Guinéens des sacrifices car il « y a 3 hommes qui veulent faire descendre le feu ». Signalons que Môfa Sory Dounoh ne prévoit aucun sacrifice. Pour lui, la chute de la junte est actée.





Il faut juste attendre quelques jours pour constater la manifestation de ses prédictions. En Guinée on attend effectivement que les 28 jours s’écoulent pour juger le féticheur actuellement en cavale.





Il est activement recherché par les services de sécurité. Récemment, l’homme est sorti de son mutisme pour faire un pied de nez aux policiers et aux marabouts.





« Il n’y a aucun homme qui m’effraie »