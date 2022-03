« Combattre en Ukraine est mieux que de vivre ici » : des volontaires africains s’expriment

Lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine le mois dernier, Ottah Abraham, un Nigérian de 27 ans, a été indigné. Il a pris son téléphone et a tweeté : « Je veux rejoindre l’équipe. »





Il se trouvait à quelques 8 700 km de la ligne de front, dans un petit appartement de Lagos, la principale ville du Nigeria





Ce diplômé en philosophie fait partie de ces Africains, originaires de pays comme le Nigeria, le Kenya, le Sénégal, l’Afrique du Sud et l’Algérie, qui se disent être prêts à prendre les armes dans la bataille contre la Russie, en partie pour échapper aux sombres perspectives auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes hommes en Afrique.





« Nous savons que c’est la guerre, ce n’est pas un jeu d’enfant. Mais être un soldat en Ukraine serait mieux que d’être ici », avait confié le jeune homme à la BBC.





« Je serai probablement autorisé à rester en Ukraine si la guerre se termine, en plus je serai un héros et je combattrai un ennemi indéniable. »





Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que quelque 20 000 personnes s’étaient portées volontaires pour combattre auprès des soldats ukrainiens. Ces demandes sont intervenues après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel mondial.





Le gouvernement a temporairement supprimé ses exigences en matière de visa et a offert des équipements et un salaire à ceux qui possèdent un passeport valide et une formation militaire.