« Depuis, c’est silence radio » : Brenda, la fille de Paul Biya, "inquiète" après son coming out

C’est un secret de polichinelle. Au Cameroun, l’homosexualité est punie d’une peine de prison. Brenda, la fille du président Paul Biya, le sait. Cela ne l’a pas empêchée de faire son coming out, il y a quelques jours.







Pour l’instant, elle n’a rien à craindre, puisqu’elle vit en Suisse. La rappeuse de 26 ans souhaite tout de même que son histoire change la loi contre les homosexuels dans son pays.





« On pourrait d’abord supprimer la peine de prison »





« Cette loi existait avant que mon père ne soit au pouvoir. Je la trouve injuste et j’ai espoir que mon histoire la fera changer. Les mentalités sont en train d’évoluer au Cameroun, notamment chez la jeune génération. C’est peut-être trop tôt pour qu’elle disparaisse complètement, mais elle pourrait être moins stricte. On pourrait d’abord supprimer la peine de prison », a déclaré Brenda Biya dans une récente interview accordée au "Parisien".





Avant que la législation ne change, la fille du président devrait peut-être se préoccuper de l’onde de choc que son coming out a provoqué auprès de sa famille. En effet, Brenda Biya avoue que ses parents n’ont pas apprécié son post Instagram sur lequel on la voit en train d’embrasser sa copine, la mannequin brésilienne Layyons.





« Ils (Paul et Chantal Biya) m’ont appelée. Ils voulaient que je supprime la publication. Mais pour moi, c’était comme faire un pas en arrière et j’avais déjà sauté le pas. Depuis, c’est silence radio », a déclaré la jeune femme de 26 ans. Avant ses parents, c’est son frère qui l’a appelée en premier, lui reprochant d’avoir dévoilé son homosexualité sans prévenir la famille.





Les laisser « digérer » la nouvelle









Aujourd’hui, Brenda espère avoir une « conversation directe et ouverte » avec ses parents. Mais pour l’instant, elle préfère les laisser « digérer » la nouvelle. La jeune femme reste consciente que son coming out est risqué, parce qu’elle « peut perdre beaucoup, froisser les liens avec sa famille, ne plus avoir le droit d’aller dans son pays, être mise en prison », mais il fallait qu’elle le fasse.





« Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu’ils sont »





Mon « premier crush pour une fille » remonte à mes 16 ans, « mais j’ai eu du mal à l’accepter… J’étais dans le déni. Je connais les traditions de mon pays et pour moi, c’était inenvisageable… Il y a plein de gens dans la même situation que moi qui souffrent à cause de ce qu’ils sont. Si je peux leur donner de l’espoir, les aider à se sentir moins seuls, si je peux envoyer de l’amour, j’en suis ravie », a-t-elle déclaré au "Parisien".