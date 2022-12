« Élections mascarades » : Kemi Seba critique les législatives au Bénin

Établi au Bénin depuis quelques années, Kemi Seba n’est pas indifférent à la politique telle qu’elle se pratique dans son pays. Le président de l’ONG Urgences panafricanistes qui vit comme tout Béninois, la campagne électorale en cours, n’espère pas grand-chose du scrutin du 08 janvier 2023.





« Il y a les élections mascarades au Bénin avec des programmes politiques qui montrent à quel point ils méprisent le peuple. Ils savent que le peuple ne va pas voter ou va très peu voter, et s’ils votent, il y aura très peu de sanctions. Les gens faibles, une classe politique faible » a critiqué Kemi Séba. Pour lui, cette classe politique est « à genoux devant Talon ».





Il avait annoncé en 2019, la création de son parti





Quant à son engagement en politique, il a clairement fait savoir que le moment n’est pas encore venu. Rappelons qu’en 2019, il avait annoncé la création d’une branche politique de son mouvement Urgences Panafricanistes. Celle-ci devait s’appeler, le Parti Panafricaniste Béninois (PPB).