«Exclure totalement le Sénégal» : Un député gambien appelle à renommer le pont Sénégambie





Construit en 2018, le pont Sénégambie ou Senegambia Bridge surplombe le fleuve Gambie. Il a été conçu pour faciliter le trafic routier entre le nord et le sud du Sénégal. Le nom porté par cette infrastructure ne plaît pas vraiment au député du district de Foni Bintang-Karenai, Bakary K Badgie. Il a appelé le gouvernement à le débaptiser.





«C’est ma suggestion»





«Nous devons renommer le pont en un nom gambien et exclure totalement le Sénégal. C’est ma suggestion», a déclaré le parlementaire, cité par le site d’informations gambien The Standard. Le Senegambia Bridge avait été inauguré en 2019 par le président sénégalais Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow. Il a fallu 39 milliards F CFA pour bâtir cette infrastructure.





Notons que le député Badgie est resté fidèle à l’ancien président gambien Yaya Jammeh. Au cours de son intervention, il a d’ailleurs tressé des lauriers à l’ex-dirigeant.