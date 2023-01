« Il sent l’alcool » : le ministre guinéen de la Justice ordonne la mise en garde à vue d’un régisseur ivre

En déplacement à N’Zérékoré mercredi dernier, le ministre de la Justice a visité la prison civile de cette ville du Sud-est de la Guinée. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Charles Wright, n’était pas du tout content de ce qu’il a vu. En effet, le régisseur adjoint de cette prison était ivre. Le garde des sceaux l'a immédiatement démis de ses fonctions avant d'ordonner sa mise en garde à vue. « D’abord il sent l’alcool. Comment il peut gérer, il est alcoolique. C’est ce qui me tue dans ce pays. Mettez-le à la disposition de la gendarmerie. M. le procureur général, il faut qu’il soit entendu, placé en garde à vue, jugé avant que je quitte N’Zérékoré » a déclaré l’autorité selon les propos rapportés par Guinéenews.





« Il devient un bourreau »





Pour le ministre de la Justice, ce régisseur est « saoulé jusqu’au lit » et « complètement déconnecté des questions des droits de l’Homme ». Dans cet état, « il devient un bourreau ». La colère du ministre n’a pas épargné le procureur du tribunal de N’Zérékoré. Charles Wright, a promis de le limoger parce qu’il est comptable de cet état de chose. « Monsieur le procureur, le prochain décret, vous quitterez N’Zérékoré. Je ne vous laisserai pas ici » lui a-t-il clairement dit. Le procureur général de Kankan a aussi goûté à la colère de Charles Wright. Il a menacé de le relever de ses fonctions si les choses ne changeaient pas. En effet, en dehors du régisseur ivre, le taux de décès de détenus dans la prison est élevé.





« Je n’ai de pacte d’amitié avec qui que ce soit »