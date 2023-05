« Ils ne vont jamais vouloir que nous soyons en paix » : le président burkinabé s’en prend à l’impérialisme

En déplacement hier vendredi à Fada N’Gourma, le président burkinabé Ibrahim Traoré s’est entretenu avec les étudiants de l’université de cette commune de l’Est du pays. Il a tout naturellement évoqué la guerre contre le terrorisme, non sans s’en prendre à l’impérialisme.



« L’impérialisme s’est basé sur des individus dépourvus d’un peu d’intelligence »



« Cette guerre, ce n’est pas juste que des gens revendiquent quelque chose. Non ! L’impérialisme s’est basé sur des individus dépourvus d’un peu d’intelligence. Ils sont nombreux dans ces groupes armés qui se battent sans savoir pourquoi ils se battent. Malheureusement, ceux-là qui les envoient se battre ne viennent jamais au combat, parce que leurs familles sont très bien logées quelque part…Ils envoient des innocents qu’ils endoctrinent (pour aller) se faire tuer inutilement » a déploré Ibrahim Traoré selon l’Agence d'Information du Burkina (AIB).



« Ces terroristes exploitent l’or… »



Pour lui, les entrepreneurs de la violence sont même de mèche avec les impérialistes pour piller l’or du Burkina Faso. « Ces terroristes exploitent l’or et ces mêmes impérialistes qui ont instauré cette guerre, viennent le piller par d’autres canaux moins chers et ils repartent le vendre assez cher » a déclaré le président burkinabé. Cette crise sécuritaire les arrange, fait observer Ibrahim Traoré.



« Ils ne vont jamais vouloir que nous soyons en paix, parce que lorsque nous sommes en paix, nous allons commencer à réfléchir au développement. Il faut toujours maintenir l’état de guerre et pouvoir continuer à exploiter nos sols » a déclaré le chef de la junte au pouvoir. Il a invité la jeunesse à se préparer à mener un combat de longue haleine pour s’affranchir.