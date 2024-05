« J’ai été battu par ma femme » : l’hallucinant témoignage d’un ougandais, victime de violences conjugales

Il s’appelle Musa Kaano Mugwere. Il a 50 ans et est citoyen ougandais. Son histoire est pour le moins hallucinante. Ce père de famille a en effet été battu par sa femme avec l’aide de certains de ses enfants.





Ce passage à tabac a fait de lui un "petit" handicapé puisqu’il marche désormais en boitant légèrement. Selon son témoignage, recueilli par le site ougandais "Monitor", tout a commencé quand il a épousé une deuxième femme.





Cela n’a fait qu'alimenter son amertume





« Nous sommes mariés depuis 28 ans et avons neuf enfants. Nous étions heureux jusqu’à l’année dernière lorsque j’ai pris une seconde épouse. Le comportement de ma femme a changé à mon égard et elle a commencé à me maltraiter dès que je rentrais le soir », raconte-t-il. Pour la calmer, il a loué une maison à sa nouvelle épouse, à un kilomètre du domicile conjugal ; mais cela n’a fait qu’alimenter son amertume.

Elle a commencé à ne pas lui donner à manger s’il rentre du travail. Excédé par son comportement, il a à son tour décidé de la maltraiter. Mais c’était sans compter avec Madame qui brûlait d’envie de lui donner une correction.





« Elle s’est jetée sur moi. Certains de nos enfants se sont joints à elle… »





« Au lieu de trembler de peur, elle s’est jetée sur moi. Certains de nos enfants se sont joints à elle pour me battre. J’ai été blessé aux genoux et j’ai cherché à me faire soigner à l’hôpital régional de référence de Kayunga », se souvient-il.

Kaano a finalement reçu les soins appropriés. La blessure s’est cicatrisée mais la douleur persiste, ce qui a un peu affecté son moyen de locomotion.

Il dit avoir parlé de sa mésaventure avec des amis qui l’ont conseillé de ne rien faire. "Certains amis ont dit que signaler l’affaire me ferait honte, mais j’ai rejeté leurs conseils".





« Un peu de paix à la maison » mais…





"L’agent de protection sociale, a convoqué une réunion de famille et exigé la présence de ma femme et de mes enfants.







L’intervention a apporté un peu de paix à la maison. Mais pour éviter davantage d’hostilité de la part de ma première femme, j’ai loué une chambre pour ma deuxième épouse, très loin de chez elle", raconte l’infortuné ougandais.





Il faut dire que dans le pays du président Museveni, beaucoup d’hommes sont battus. En 2022, 3728 hommes ont été victimes de violences conjugales.