« Je suis chanceux » : le président gabonais Ali Bongo évoque pour la première fois son AVC

Le 02 avril dernier, le Parti Démocratique Gabonais (PDG) célébrait son 55è anniversaire. Le président Ali Bongo Ondimba a saisi l’occasion pour s’exprimer à cœur ouvert devant des milliers de partisans. Il a notamment évoqué et pour la toute première fois son Accident Vasculaire Cérébral (AVC) en Arabie Saoudite.





« Ce matin-là , j’ai eu des réunions avec des chefs d'Etat, tout s’est bien passé. J’avais retrouvé aussi le président du Sénégal. Tous les deux nous participions à une mission. Et donc je me retrouve seul à table parce que les autres étaient descendus et là j’ai été victime d’un accident (vasculaire cérébral) », a raconté Ali Bongo selon le site Gabon Review et RFI.



Il dit avoir aussitôt demandé un médecin. « Dès qu’il est arrivé, je ne me souviens plus de rien jusqu’à mon dernier jour en Arabie Saoudite et c’est la vérité », a-t-il assuré. Ce dernier jour, le président gabonais dit s’être promené dans l’hôpital pour se détendre. « Après nous sommes partis pour le Maroc. Le roi a tout fait pour moi », a-t-il poursuivi.







« Ça m’a fait un bien fou »





Le président Ali Bongo se considère maintenant comme un miraculé. « La maladie que j’ai eue, vous savez que je suis chanceux, il y a à peine 10% qui revivent après cela, et aucun chef d’Etat », a-t-il déclaré, avant de remercier les Gabonais pour l’avoir accueilli dès son retour au pays. « C’était extraordinaire, il y avait un monde fou ! Ça m’a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du bien que ça a pu me faire. Enfin je rentrais, les Gabonais qui m'attendaient », a-t-il raconté, ému.











« Petit à petit, le français est revenu… »









L’homme d’Etat s’est également souvenu de ses premiers discours à la télévision où il avait des difficultés d’élocution. Ali Bongo a semblé se défendre en indiquant qu’il s’exprimait plus facilement en anglais qu’en français après son AVC.

« Petit à petit, le français est revenu et a re-dépassé l’Anglais », a déclaré le président gabonais. Aujourd’hui, Ali Bongo remercie Dpour l’avoir sauvé et semble voir un signe pour briguer un nouveau mandat. « Je le dis: je suis entièrement au service du pays car Dieu m’a donné la leçon. Dieu m’a donné une leçon : sois au service de ton pays », a-t-il déclaré.