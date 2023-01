« La mort ne donne pas de préavis » : Un proche de Compaoré plaide pour son retour au Burkina

Un proche plaide pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina

Au Burkina Faso, le Dr Ablassé Ouédraogo, président du parti "Le Faso Autrement" a adressé une lettre ouverte au président de la transition Ibrahim Traoré. Dans cette correspondance, l’ancien ministre burkinabè des Affaires étrangères plaide pour un retour de l’ex-président Blaise Compaoré dans son pays.





« Je voudrais appeler à la magnanimité et à l’humanisme de votre Excellence, pour prendre toutes les dispositions idoines inscrites dans vos prérogatives constitutionnelles pour faciliter le retour au pays de l’ancien Président Blaise Compaoré afin qu’il puisse terminer ses vieux jours sur sa terre natale de Haute Volta devenue Burkina Faso » plaide-t-il dans sa lettre. Dr Ablassé Ouédraogo rappelle que « la mort ne donne pas de préavis » et l’ancien dirigeant du Burkina Faso n’a plus sa forme d’antan.





« Il montrait des signes graves de faiblesse »





Sa fille Djamila Compaoré a fait savoir le 10 décembre 2022, que son père était de retour à Abidjan après un contrôle médical à l’étranger. Pour le président du parti « Le Faso Autrement », c'était une nouvelle rassurante, puisque quelques mois plus tôt, c’est-à-dire le 12 octobre 2022, il était lui-même dans la résidence abidjanaise de M. Compaoré et ce dernier n’avait pas un état de santé rassurant. « J’ai pu moi-même apprécier l’état physique de l’ancien Président Compaoré et j’aime autant vous dire que j’étais loin d’être rassuré et confiant sur sa santé. Mes craintes et la peur au ventre, que j’avais lors de ma visite et par rapport à son état physique préoccupant, ont trouvé leurs justifications dans son évacuation organisée sur Doha le 19 novembre 2022 pour un contrôle médical. Et pour qui connait ce vaillant officier des forces armées du Burkina Faso, grand sportif pratiquant de son état, aurait à juste titre des inquiétudes justifiées, tant il montrait des signes graves de faiblesse » a expliqué l’ex chef de la diplomatie burkinabè dans sa correspondance au capitaine Ibrahim Traoré.





Il a demandé pardon au peuple burkinabè





Il plaide donc pour le retour de l’ex-dirigeant, d’autant plus que le procès Sankara a déjà eu lieu, et Blaise Compaoré condamné. Ce dernier a ensuite demandé pardon au peuple burkinabè, rappelle-t-il. Un pardon qui selon le Dr Ablassé Ouédraogo a été « accepté » par le « peuple burkinabé pétri de tolérance ». « Ceci étant,on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi il est toujours maintenu dans son exil en Côte d’Ivoire et que gagne notre pays de cette situation qui perdure contre son gré » s’interroge le président du « Faso Autrement ».