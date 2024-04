« Les choses se passaient à Niamey (sous) Bazoum » : Ibrahim Traoré évoque les invitations à négocier avec les terroristes

Dès les mois suivant son arrivée au pouvoir par la force, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a été approché par des émissaires des pays du Sud. Ceux-ci lui conseillent très clairement de négocier avec les terroristes pour avoir la paix. C’est du moins ce qu’a révélé le capitaine lors d’une récente interview accordée à la presse burkinabé.





« On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage »





Pour lui, il n’était pas question de prêter l'oreille à ces suggestions. « On leur a dit que ce n’est pas possible, que nous sommes des Burkinabé et qu’on préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. J’ai compris la mentalité de certains. Les choses se passaient à Niamey en son temps, entre le président Bazoum qui était le centre, les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers qui venaient vers nous », a révélé le président de la transition burkinabé.