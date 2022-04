« Les FAMa n’opèrent pas contre les populations civiles » : Accusée d’exaction, l'État Major malien réagit

Le chef d

Suite à des opérations dans la localité de Moura, au centre du Mali, les Forces armées Maliennes (FAMa) ont été accusées d’avoir commis un « massacre » contre les civils. Ces allégations, portées par des Organisations non gouvernementales locales (ONG) locales, font état de plus de 200 civils tués. Des graves accusations auxquelles les autorités maliennes n’ont pas manqué d’apporter la réplique.





Ce mardi 6 avril, le Chef d’Etat Major Général des armées du Mali, le Général de division Oumar Diarra, a dans un premier temps, sur la télévision nationale malienne, refait le film de l’opération. « C’est à la faveur des renseignements très précis et validés que les FAMa ont été amenés à intervenir dans la localité de Moura où se tenait une réunion très importante des leaders de la Katiba Massina avec comme finalité de planifier des attaques contre les FAMa ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. C’est dans ce cas que nous sommes intervenus à Moura. Les forces de l’ordre, à peine arrivées, ont été prises à partie par les terroristes, qui étaient en réunion. Il s’en est suivi des combats très violents. Au cours desquels nous avons déploré des morts et des blessés », explique-t-il.





Sur les allégations d’exactions à l’encontre des populations, le général Diarra précise : « les FAMa sont intervenus à Moura, non pas pour tuer des civils dont nous avons la charge de protéger. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense et d’intégrité du territoire national ; la protection des personnes et des biens. »