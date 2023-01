« Pourquoi tuez-vous les chrétiens au Nigéria ? » : Buhari révèle une discussion privée avec Trump

Muhammadu Buhari

Le président nigérian Muhammadu Buhari a rencontré hier mardi à Nouakchott, Rashad Hussain, l’ambassadeur itinérant des États-Unis pour la liberté religieuse internationale. C’est ce qu’indique un communiqué du porte-parole de la présidence Femi Adesina. Selon le document, le numéro 1 nigérian a révélé à l’occasion une discussion privée qu’il a eue avec Donald Trump, l’ex-chef de la Maison Blanche, lors d’une visite à Washington. Le milliardaire républicain lui avait lancé : « Pourquoi tuez-vous des chrétiens au Nigéria ? ». Buhari dit lui avoir expliqué que le problème n’est pas religieux mais criminel.





Ils « veulent juste pratiquer leur religion sans problème »





Certaines personnes se cachent derrière la religion pour faire avancer leur programme économique et politique. La majorité des Nigérians « veulent juste pratiquer leur religion sans problème, mais il y a des gens qui exploitent l’incompréhension religieuse à leurs propres fins ». Le président nigérian reste convaincu qu'une éducation continue permettra de protéger la population contre ces personnes aux desseins inavoués.





« Lorsque les gens sont éduqués, ils sont capables de discerner quand d’autres veulent utiliser la religion à certaines fins. Ils le font surtout pour des raisons matérielles. De plus, lorsque certaines personnes sont incompétentes, elles invoquent toutes sortes d’excuses y compris la religion » a expliqué le dirigeant nigérian.