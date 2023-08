« Qu’ils viennent, s’ils sont forts »: Mahamat Idriss Déby prêt à en découdre avec les rebelles qui ont tué son père

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, est actuellement à Kouri Bougoudi, dans l'extrême nord du pays. Le fils d'Idriss Déby Itno a fait cette descente dans la zone frontalière avec la Libye pour galvaniser les troupes et renforcer le dispositif militaire.







Il en a profité pour lancer un message clair aux rebelles, notamment au Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) qui a tué son père.





« Qu’ils viennent, s’ils sont vraiment forts… »





En effet, c’est lors des combats entre l’armée tchadienne et ce groupe rebelle que le président Idriss Déby Itno a perdu la vie, en avril 2021. Le FACT a récemment annoncé qu’il mettait fin au cessez-le-feu déclaré de façon unilatérale, il y a deux ans. Il accuse l’armée tchadienne d’avoir bombardé sa base en territoire libyen. L’actuel président Mahamat Idriss Déby a clairement indiqué, dans son message, qu’il attendait de pied ferme ces rebelles.





« Nous n’avons pas encore franchi la zone libyenne et si nous voulons franchir la zone, nous en avons le droit, conformément aux accords de 2018. Qu’ils viennent, s’ils sont vraiment forts et qu’ils sont capables de faire quelque chose. Je vous donne rendez-vous et je suis encore là. Je serai ici pendant une semaine à attendre. Si vous voulez la paix, la porte de la paix est grandement ouverte. Au contraire, si vous voulez la guerre, je suis à Kouri et je vous attends », a déclaré le chef de l’Etat tchadien.