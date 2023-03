« Qu’ont-ils fait ? » : le président burkinabé Ibrahim Traoré s’en prend « aux valets locaux de l’impérialisme »

Le président burkinabé Ibrahim Traoré a effectué un déplacement à Kaya la semaine dernière. Le chef de l’Etat a rencontré les forces vives de cette ville du Centre-Nord du pays victime d’attaques terroristes. A l’occasion, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours offensif contre ceux qu’il appelle « les valets locaux, les tentacules de l’impérialisme ». Il a mis en garde la jeunesse contre ces personnes qui « continuent de sévir ». « Vous devez pouvoir les identifier et les éjecter » a-t-il dit aux jeunes. A l'en croire, ces « individus n’ont rien fait pour (la) jeunesse ».







« Ils ont eu la capacité de donner de l’eau potable à la population »





Ils n’ont rien fait pour « le monde rural, qui continue de boire l’eau du marigot », et pourtant « ils ont eu la capacité de donner de l’eau potable à la population » a condamné le président burkinabé qui parlait clairement des anciens dirigeants du pays, sans les nommer.





Ils ont d’après lui, préféré importer des matières premières alors que le sous-sol du Burkina Faso est riche en phosphate.





« Doivent-ils encore venir berner quelqu’un ? »





« Ça leur plait peut-être d’importer des matières que nous avons ici. Je vous informe que nous pouvons produire de l’engrais au Burkina Faso parce que nous avons le phosphate sous notre sol. Qu’ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse, parce que le calcaire qui sert à fabriquer le clinker pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Doivent-ils encore venir berner quelqu’un ? Devons-nous continuer à citer tout ce qu’ils pouvaient faire et qu’ils n’ont pas fait ? » s'est interrogé Ibrahim Traoré. Pour le président burkinabé, le but de « ces personnes » était de « plumer la jeunesse, de tout faire pour qu’elle reste pauvre, dans la mendicité, de sorte que lorsque (qu’ils lui tendent) un billet de 5000 Fcfa, elle n’ait d’autres choix que de (les) suivre et de se taire ».