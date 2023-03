« Tout Nigérian qui loue Obasanjo ira en enfer », Seun, le fils de Fela s’en prend à l’ex-président

Seun, le fils de Fela s’en prend à Obasanjo

Comme Fela, son père, Seun Kuti, le musicien nigérian de la mouvance afrobeat, a en horreur la corruption dans son pays. Un mal qu’il dénonce dans ses chansons. Récemment, il a partagé une vidéo dans laquelle, on le voit déplorer la manipulation des ressources naturelles du Nigéria et la corruption. Il pointe d’un doigt accusateur l’administration Obasanjo (1999-2007). Celle-ci serait la pire de toute, selon lui. Seun Kuti décrit Olusegun Obasanjo comme un homme extrêmement méchant dont les soutiens n’iront qu’en enfer.





« Cet homme est tellement méchant »





« Ils vendent notre pétrole, des choses qui nous appartiennent. Ils les vendent et deviennent milliardaires. Et ils allaient faire ces choses surtout sous le régime d’Obasanjo…Cet homme est tellement méchant et tout Nigérian qui loue Obasanjo pour une raison quelconque ira en enfer », a déclaré Seun Kuti, selon les propos rapportés par le site Pulse. Pour le musicien, il est clair que l'ancien président n’est pas un exemple à suivre. Et tous ceux qui le soutiennent montrent qu'ils sont contre leur continent, l'Afrique.





« Si vous soutenez Obasanjo, c’est que vous avez montré que vous êtes contre l’Afrique »