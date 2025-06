Laurent Gbagbo après son exclusion de la Liste électorale définitive : « Ils veulent qu’on se batte, on va se battre »

La Côte d'Ivoire traverse une fois de plus, une période sensible de son histoire. Les élections présidentielles sont prévues dans 5 mois et jusqu'ici aucun poids lourd de l'opposition n'est autorisé à y participer. Ils sont tous radiés de la liste électorale pour diverses raisons, à commencer par Laurent Gbagbo. Ce dernier ne compte absolument pas rester les bras croisés.









« Je ne suis pas un voleur »









Lors d'une réunion le week-end dernier à Port Bouët, il a promis la « bagarre » à ses vis-à-vis. « Ils ont publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Que moi je ne serais pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte on va se battre » a lancé l'ancien président à une foule chauffée à blanc. Il dit considérer ces accusations comme une « insulte à sa personne et à sa famille ».









« Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner »









« Je me bat depuis que j'ai 18 ans et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre, je sais recevoir les coups, mais je sais en donner…Je vais me battre pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Attention ! Vous êtes en train d'aller trop loin » a prévenu Laurent Gbagbo.













La seule question qui inquiète, c'est comment l'ancien président compte-t-il se battre ? Quelle est sa stratégie ? Tout laisse croire a priori qu'il ne veut pas user de la violence. Le natif de Gagnoa compte plutôt sur la mobilisation de ses partisans.