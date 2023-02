“Nous sommes en temps de guerre” : le constat de Macky Sall et son message pacifiste

le constat de Macky Sall et son message pacifiste

Les foyers de tensions se multiplient dans le monde et la réalité est implacable, juge Macky Sall. “Nous sommes en temps de guerre et l’appel à la paix est généralement peu entendu”, a-t-il déclaré, aujourd’hui lors de la remise du Prix Houphouët-Boigny pour la paix de l’UNESCO.





Toutefois, selon le Président en exercice de l’Union africaine, l’heure n’est pas au fatalisme. Macky Sall estime qu’il est du devoir des dirigeants du monde de véhiculer un message de paix “tant que tonne le bruit macabre du canon ; tant que la terre est gorgée du sang des innocents ; tant que coulent les larmes des veuves et des orphelins, et que le deuil continue de hanter la quiétude des familles”.





D’où l’importance, selon lui, de moment comme celui qui s’est tenu à Yamoussoukro où des figures du pacifisme sont distinguées : “Cette cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny est un appel aux dépôt des armes ; un appel à la paix et au vivre ensemble, en Afrique et ailleurs”.