“Pas d’autre choix”: Sheba, la tigresse échappée en Afrique du Sud, abattue après avoir tué un chien

Sheba, la tigresse échappée en Afrique du Sud, abattue

Elle a été abattue après avoir encore tué: la tigresse échappée d’un élevage d’animaux exotiques en Afrique du Sud, qui rôdait depuis quatre jours près de Johannesburg, a été “éliminée” mercredi à l’aube après une nouvelle attaque sur un chien dans une ferme habitée.





“On n’avait pas d’autre choix que de l’éliminer” car “elle a tué un chien sur une exploitation où vivent six familles” et “le danger était devenu trop grand”, a déclaré à l’AFP Mandy Gresham, un représentant de la communauté locale qui a participé aux recherches.





Sheba, la tigresse du Bengale âgée de huit ans, avait déjà attaqué sur son passage un homme de 39 ans, qui a survécu, et tué d’autres chiens et une biche. Elle était recherchée par plusieurs dizaines de policiers, militants pour la nature et voisins aidés de drones et d’hélicoptères.





“Dangereux et irresponsable”

Le grand félin avait réussi à sortir de son enclos samedi, après qu’un inconnu a coupé la clôture dans un élevage à une trentaine de kilomètres de Johannesburg, capitale économique sud-africaine située dans la province la plus peuplée du pays.





La tigresse avait déjà été repérée lundi près de la propriété. Elle était revenue y chercher de la viande. La société sud-africaine de protection des animaux (NSPCA) a estimé “dangereux et irresponsable” que des tigres soient gardés dans des zones résidentielles.