“Si vous êtes réellement forts, faites votre coup d’État…” : Quand Damiba mettait au défi des militaires mécontents

Quand Damiba mettait au défi des militaires mécontents

« Si vous êtes réellement forts, faites votre coup d’État et gérez le pays comme vous le voulez ! ». Ce sont les paroles prononcées par Paul-Henri Sandaogo Damiba, en mai dernier, lors d’une rencontre avec les forces vives de la nation à Bobo-Dioulasso, révèle Jeune Afrique. Avec les événements de ce week-end, le désormais ex-président de la transition aura été particulièrement visionnaire, puisqu’il vient d’être renversé quatre mois après cette sortie.





Cette phrase illustre l’isolement progressif de l’ancien chef de la junte au sein de l’armée. À titre d’exemple, à la fin de septembre, mandaté par des mécontents, Ibrahim Traoré est monté à Ouagadougou avec pour mission de parler à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Durant une semaine, il a demandé une audience, mais jamais il n’a reçu de réponse. Ce mépris a poussé les officiers à passer à l’action. « Damiba a trahi ses camarades », lâche une source militaire citée par Jeune Afrique.