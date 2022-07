Le Bénin remet en liberté 30 opposants pendant la visite du président Macron

Macron en visite à Cotonou

La justice béninoise a remis en liberté mercredi, jour de la visite du président français Emmanuel Macron à Cotonou, trente opposants arrêtés durant la présidentielle d'avril 2021 qui avait été émaillée de violences, a appris l'AFP de source judiciaire. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a «libéré et placé sous contrôle judiciaire cet après-midi trente personnes arrêtées pour des infractions commises durant la période électorale», a déclaré à l'AFP une source proche du parquet. Parmi les personnes libérées figurent des responsables et de jeunes militants du parti d'opposition les Démocrates, a confirmé à l'AFP le vice-président du parti, Noureini Atchadé.





Recul démocratique