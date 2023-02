Le Burkina Faso officialise la fin des opérations de la force française Sabre

L'armée burkinabè a annoncé dimanche la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso. Le 18 janvier, le gouvernement avait dénoncé les accords de défense entre les deux pays, laissant un mois à la Task Force française pour quitter son sol, dans un contexte de tensions grandissantes entre Paris et Ouagadougou.