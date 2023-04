Le Burkina Faso réagit à la « bourde diplomatique » du Général nigérien Tarka





Alors qu’il s’exprimait lors de la Journée de la Concorde nationale à Niamey ce lundi, le Général nigérien Mahamadou Tarka a vivement critiqué les militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso.





A l’en croire, les « juntes malienne et burkinabè, dans leur fuite en avant pour garder un pouvoir arraché de force se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coup de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux ». Il prédit même un "réveil douloureux" pour ces deux pays.





Il a un « besoin avéré de mise à niveau »





Du côté de Ouagadougou, on estime que le général nigérien avait « un besoin avéré de mise à niveau sur l’évolution du contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso et dans le Sahel et sur l’histoire des deux pays ». Les autorités burkinaké disent être persuadées que le point de vue du haut gradé n'est certainement pas celui de ses compatriotes.





Les propos de Mahamadou Tarka « ne sauraient avoir la caution des frères nigériens qui, à n’en pas douter, ne se reconnaîtront ni à travers sa teneur, ni à travers le style utilisé » ont-elle indiqué.