Le célèbre imam Dicko du Mali séjourne à Dakar

L’imam Mahmoud Dicko, qui a beaucoup contribué à renverser l'ex-Président malien Ibrahima Boubacar Keïta alias , séjourne à Dakar depuis hier.



Dicko, l'un des leaders du mouvement du 5 juin, des forces de l’opposition malienne (M5 RFP), prend part au Séminaire régional sur la «contribution des légitimités religieuses et traditionnelles à la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et du Sahel», rapporte Walf Quotidien.



Né à Tombouctou en 1954, Mahmoud Dicko est connu pour ses discours qui soulignent l'importance de l'unité et a influencé positivement la formation de la société dans les domaines de la justice sociale et des droits de l'homme, en plus des services religieux.