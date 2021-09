Guinée : Le colonel Doumbouya annonce la libération de tous les détenus politiques

Les nouvelles autorités guinéennes entendent poser des actes allant dans le sens de l'apaisement. Le colonel Mamady Doumbouya, qui a osé renverser le régime d'Alpha Condé, a décidé de relaxer l'ensemble des détenus politiques.





"Tous les détenus politiques de tous les bords et sans exception seront libérés", annonce le nouvel homme fort de Conakry dans une note dont VisionGuinee s'est procuré d'une copie.





Le président du Conseil national pour le redressement et le développement appelle tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs au calme et à la

retenue.





Il invite tous les acteurs de la société civile, les responsables des institutions, les anciens ministre, les leaders d'opinions et surtout la diaspora guinéenne à la concertation.





Le patron du Groupement des Forces Spéciales se dit plus que jamais que seules les pourparlers permettront de trouver des pistes de décrispation à la crise que traverse la Guinée.





Dans un message publié sur Facebook, La coordination nationale du FNDC a appelé la population de Conakry à se mobiliser ce lundi 6 septembre à partir de 10h.