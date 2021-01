Le directeur de la Fifa dresse le portrait-robot du futur président de la CAF

Le prochain président de la Confédération africaine de football doit être ‘’d’une probité absolue’’, a indiqué dans un entretien exclusif avec l’APS, le directeur du développement de la Fifa, Veron Mosengo-Omba.‘’Le futur président de la CAF doit être une personne d’une intégrité absolue’’, a indiqué M. Mosengo-Omba, en répondant à une question sur le portrait-robot du prochain président de la CAF.Sur les quatre candidats à la présidence de la CAF, les dossiers des présidents Augustin Senghor et Jacques Anouma ont été validés, ceux des présidents Ahmed Yahya de la Mauritanie et Patrice Motsepe de l’Afrique du Sud nécessitent un complément d’informations, selon la Commission de gouvernance de la CAF.Aussi, indique Veron Mosengo-Omba, qui a été invité le week-end dernier à l’assemblée générale de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) à Praia (Cap Vert), le prochain président de la CAF, en plus de sa ‘’probité morale’’, doit être engagé résolument pour le développement du football sur le continent.‘’Sa priorité doit être de développer le football africain et d’être à l’écoute des fédérations africaines’’, a-t-il dit, précisant que cela veut dire ’’collaborer étroitement’’ avec la Fifa.‘’La CAF et la Fifa ayant des objectifs communs. En ce sens, elle est bien évidemment intéressée par les élections à la CAF, mais elle n’a pas de candidat parce qu’elle ne vote pas’’, a réitéré Veron Mosengo-Omba.Mais aussi, ‘’tout le monde sait que le président de la CAF devient vice-président de la Fifa qui procèdera au contrôle d’intégrité de tous les candidats. Elle est aussi intéressée à cet égard’’, a-t-il ajouté.‘’Personnellement, à un certain moment, je pense que la Fifa devrait s’exprimer et dire avec qui, elle préférerait travailler. Celan’a rien d’une ingérence’’, a-t-il estimé.La Fifa appartient à toutes ses associations membres. Elle n’est pas sur une autre planète. Elle dispose de plusieurs bureaux régionaux pour se rapprocher de ses membres, dont un ici à Dakar, a par ailleurs relevé le directeur du développement de la Fifa, qui mise ‘’sur la coopération responsable et non sur un automatisme d’un autre temps’’.