Le FCFA, une excellente monnaie, selon l'ex-Premier ministre béninois Lionel Zinsou

Le FCFA, une excellente monnaie

Le Franc Cfa est une monnaie décriée par des activistes en Afrique francophone. Cette devise a cependant ses admirateurs comme l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou. Invité de l’émission Les Grands entretiens d’Yves Thréard sur la chaîne Youtube LCP-Assemblée Nationale (France), le Franco-Béninois a encore fait l’éloge du francs cfa. Pour lui, « c’est une excellente monnaie ».





Tout ce qu’il faut faire selon l’économiste, c’est de l’aménager: « si on en change le nom comme on est en train de le faire pour l’appeler l’Eco, c’est une bonne idée ». « Cette monnaie, on lui a reproché beaucoup d’éléments symboliques, mais elle fonctionne très bien. C’est l’une des rares monnaies, qui n’est pas fondante, ne crée pas d’inflation » a poursuivi Lionel Zinsou.





« Un faux débat »