Le gouvernement français déplore le retour au Mali de Sophie Pétronin, une « irresponsabilité »

Le porte-parole du gouvernement a vertement reproché à l’ex-otage d’être retournée au Mali, pays où elle avait été retenue pendant 4 ans avant sa libération en octobre 2020.



Le gouvernement a déploré ce mercredi 3 novembre le retour au Mali de l’ancienne otage française Sophie Pétronin, dénonçant par la voix de son porte-parole Gabriel Attal une « forme d’irresponsabilité » vis-à-vis de « sa sécurité » mais aussi vis-à-vis « de la sécurité de nos militaires ».



Le secrétaire d’Etat a ainsi confirmé le retour au Mali, annoncé par plusieurs médias français, de la septuagénaire qui avait été enlevée en décembre 2016 à Gao avant d’être libérée en octobre 2020. Selon Mediapart, l’ancienne otage est retournée au Mali depuis mars dernier, une information que Gabriel Attal n’a pas souhaité commenter.





Recherchée par les autorités maliennes



« Lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l’étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie, nous avons des soldats qui ont été tués dans le cadre d’opérations pour aller secourir des otages qui avaient été faits prisonniers dans des pays étrangers », a souligné Gabriel Attal, qui a demandé du « respect pour nos soldats ». « On suit cette situation et le Quai d’Orsay suit cette situation de très près », a ajouté le porte-parole sans donner de précisions sur la situation de Sophie Pétronin.



Toujours selon ces médias français, les autorités maliennes ont fait savoir samedi qu’elles souhaitaient « l’appréhender » et ont diffusé un avis de recherche. En octobre 2020, sans véritable consultation avec Paris, le nouveau régime malien avait décidé de libérer plusieurs dizaines de prisonniers arrêtés pendant des opérations anti-djihadistes, contre 4 otages dont la Française Sophie Pétronin.