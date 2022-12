Le Mali crée une commission de surveillance des ONGs après les mesures contre celles françaises

Le Mali crée une commission de surveillance des ONGs

En novembre 2022, le Mali interdisait avec « effet immédiat » toutes les activités des Ongs financées par la France sur son territoire. Cette décision avait été prise après la suspension de l’aide publique française au développement au Mali. Une aide que les autorités maliennes jugent d’ailleurs « déshumanisante » puisqu’elle constitue un « moyen de chantage » et de soutien aux « groupes terroristes ». Récemment, le ministre malien de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a annoncé la création d’une commission chargée de suivre les activités des Ongs.





Prévenir le financement du terrorisme





Cette structure a déjà été mise en place il y a un mois, selon le Colonel Abdoulaye Maïga. Les autorités de la transition veulent à travers cette commission, suivre le flux financier et la conformité des Ongs aux standards internationaux. Le but selon le ministre Colonel, est de prévenir le financement du terrorisme et les risques de blanchiment d’argent. Cette mesure aidera aussi à exécuter « pleinement et effectivement », le décret du 21 novembre qui interdit les activités des Ongs financées par la France sur le sol malien.