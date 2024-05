Le Mali empochera-t-il la prime américaine après avoir tué le chef terroriste Hugo ?: La réponse de l’Armée

Au Mali, les FAMa ont annoncé le dimanche 05 mai dernier, la mort du chef terroriste de nationalité étrangère Abou Houzeifa alias Hugo. L’homme aurait été neutralisé lors d’une opération de grande envergure dans le Liptako (secteur d’Indelimane). La Grande muette malienne ajoute que ce membre éminent de l’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS) était recherché par les autorités américaines. Sa tête a été « mise à prix à 5 millions de dollars soit trois milliards quatre cent millions de francs CFA par le département américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango, au Niger en octobre 2017 ».





« A aucun moment notre prétention n’a été de bénéficier d’une rémunération… »





Depuis la neutralisation de ce dangereux chef terroriste, certaines opinions se demandent si les FAMa vont empocher la prime américaine ? Lors d’une conférence de presse mercredi dernier, le directeur de l’information et des relations publiques des armées, Souleymane Dembélé, a indiqué que le but des FAMa en tuant le chef terroriste était de sécuriser le pays.





Elles n’ont aucunement songé à rafler une quelconque prime promise par l’oncle Sam en cas d’élimination d'Abou Houzeifa. « Notre objectif, c’est d’amener la sécurité au peuple malien. Donc, à aucun moment notre prétention n’a été de bénéficier d’une rémunération quelconque lorsqu’on va faire tomber une tête pareille », a insisté le Colonel-Major.