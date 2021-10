Le mari de l'athlète poignardée à mort Agnes Tirop a été arrêté à Mombasa

Agnes Tirop poignardé par son mari, arrêté

La police kenyane a annoncé jeudi avoir arrêté le mari d'Agnes Tirop, prometteuse athlète de 25 ans dont le meurtre au couteau révélé la veille a suscité l'émotion dans le pays et dans le monde de l'athlétisme.

"Le suspect a été arrêté à Mombasa". "Il est en détention et a été arrêté alors qu'il fuyait", a déclaré George Kinoti, directeur des enquêtes criminelles.

L'homme arrêté, Emmanuel Rotich, devrait être présenté vendredi devant un tribunal, selon la même source.