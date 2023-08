Le message poignant de Zazia Bazoum, la fille du président

Dans le Guardian, la fille du président Bazoum s'est exprimée sur les conditions de vie actuelles de sa famille, séquestrée par la junte : "La situation de ma famille est très dure actuellement. Ils sont dans le noir, et la météo du Niger rend la situation d'autant plus compliquée. C'est très triste de penser qu'ils sont dans le noir, et que la température dans la maison est très élevée. Ils disent qu'ils continueront à se battre, mais c'est dur de voir ma famille dans cette situation."