Le mont Kilimandjaro en feu pour une raison inexpliquée

Le Sommet du mont Kilimandjaro en feu

Le sommet du Mont Kilimandjaro, le point culminant de l’Afrique, est en feu depuis dimanche. On ne sait toujours pas comment le feu s’est déclenché à près de 6.000 mètres d’altitude.

Selon le journal tanzanien The Citizen, les flammes peuvent être vues à des dizaines de kilomètres de la montagne. Tanzania National Parks écrit sur Twitter que le feu a commencé dimanche après-midi à une altitude de 2.700 mètres. En raison du vent fort, les flammes se sont rapidement propagées et ont brûlé plusieurs dizaines d’hectares.





Lundi, au moins 600 pompiers, des étudiants et de nombreux volontaires des villages voisins ont tenté d’éteindre l’incendie et de s’assurer que la nature ne soit pas davantage endommagée. L’altitude rend l’extinction du feu difficile, même si le vent s’est calmé depuis quelques heures et que le feu est maintenant “presque maîtrisé”.