Le navire bloqué dans le canal de Suez a « bougé de 30 degrés sur la droite et la gauche » pour la première fois

Le 25 mars 2021, le porte-conteneurs 'Evergreen', bloquant le trafic du canal de Suez en Égypte

L’optimisme prévalait dimanche 28 mars concernant le déblocage du porte-conteneurs coincé depuis mardi dans le canal de Suez, en Egypte. Une marée haute attendue en soirée pourrait faciliter la tâche des sauveteurs.Malgré les tentatives de renflouement ces derniers jours, le méganavire de 400 mètres de long Ever-Given reste immobile en travers du canal. Dimanche, de nouvelles opérations se préparaient pour le renflouer, alors que chaque journée de retard entraîne d’importants coûts aux acteurs du trafic maritime mondial. Une partie des espoirs repose sur un coefficient de marée élevé attendu en soirée et qui pourrait faciliter la tâche des équipes techniques de sauvetage, munies de puissants remorqueurs et de dragues pour aspirer le sable sous le navire dont l’étrave est encastrée dans la rive.Le navire immobile était entouré dimanche matin de quelques remorqueurs, selon un journaliste de l’Agence France-Presse sur place. Sa haute silhouette, d’une soixantaine de mètres, dominait les champs et les palmiers plantés sur la rive ouest. Les environs étaient placés sous haute surveillance de la sécurité du canal, mais aussi de militaires et de policiers.Dans une interview téléphonique avec une chaîne de télévision égyptienne samedi soir, l’amiral Ossama Rabie, président de l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) a affirmé que le navire avait « bougé de 30 degrés sur la droite et la gauche » pour la première fois. « C’est un bon indicateur », selon lui, de l’évolution des efforts de déblocage du géant des mers. Selon un tweet dimanche de Richard Meade, rédacteur en chef de la revue spécialisée Lloyd’s List, « des sources proches de l’opération de sauvetage m’ont dit ce matin que l’optimisme dans l’équipe d’experts était en hausse et ils espéraient que le navire puisse être débloqué dans les vingt-quatre à quarante-huit heures ».Le navire de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long est coincé depuis mardi dans la partie sud du canal de Suez, à quelques kilomètres de la ville éponyme, empêchant toute circulation dans ce passage qui concentre plus de 10 % du commerce maritime international. En conséquence, plus de 300 bateaux sont coincés aux deux extrémités du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, a déclaré samedi M. Rabie.Chaque journée de blocage entraîne d’importants retards et coûts aux acteurs du secteur, et les premiers effets concrets se font sentir : la Syrie a annoncé samedi qu’elle avait commencé à rationner la distribution de carburants, face au retard de livraison d’une cargaison de pétrole.Les autorités du canal ont de leur côté souligné que l’Egypte perdait entre 12 millions et 14 millions de dollars par jour de fermeture, tandis que la revue spécialisée Lloyd’s List estime que le porte-conteneurs bloque chaque jour l’équivalent d’environ 8,1 milliards d’euros de marchandises. Des sites de visualisation du trafic maritime, comme Vesselfinder ou Marine Traffic, montrent toujours dimanche les dizaines de navires en attente dans le golfe de Suez, dans la zone d’attente au milieu du canal ou à son entrée en Méditerranée, près de Port-Saïd.En attendant, le géant du transport maritime Maersk et l’Allemand Hapag-Lloyd ont fait savoir jeudi qu’ils envisageaient de dérouter leurs navires et de passer par le cap de Bonne-Espérance, soit un détour de 9 000 kilomètres et au moins sept jours supplémentaires de navigation. M. Rabie, qui s’exprimait pour la première fois en conférence de presse samedi, a évoqué une possible « erreur humaine » comme étant à l’origine de l’incident. Selon lui, les conditions météorologiques évoquées initialement ne sont pas la seule raison de l’échouement.