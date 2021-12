Le Niger demande à la France une enquête après les violences autour du convoi français au Sahel

Des officiers de l'armée burkinabè patrouillent près du convoi militaire français bloqué à Kaya, au Burkina Faso, le 20 novembre 2021

Un mois après les heurts contre un convoi français de l'opération Barkhane au Sahel, le président nigérien Mohamed Bazoum a "exigé" vendredi des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête après la mort de trois personnes dans ces incidents. Des manifestants avaient bloqué le convoi militaire pour protester contre la présence de la France au Sahel.





Le président du Niger, Mohamed Bazoum a indiqué, vendredi 17 décembre, avoir "exigé des autorités françaises" une enquête sur les heurts qui ont lieu fin novembre sur la route du convoi militaire de la force Barkhane, dans l'ouest nigérien, au cours desquels trois personnes ont été tuées, selon Niamey.





"S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles", a expliqué le président nigérien dans un message radio-télévisé à l'occasion du 63e anniversaire de la proclamation de la république dans cette ancienne colonie française.





Ce convoi militaire français parti de la capitale économique ivoirienne Abidjan pour rejoindre Gao au Mali avait d'abord été bloqué et caillassé par des manifestants à Kaya dans le centre du Burkina Faso.





Il avait repris sa route avant d'être de nouveau interrompu par des manifestants en colère à Téra, dans l'ouest du Niger. Trois d'entre eux avaient été tués, dans des tirs imputés aux forces nigériennes par certaines, françaises par d'autres.





"Dysfonctionnements fâcheux"





Selon Mohamed Bazoum, "des dysfonctionnements fâcheux" du "dispositif du maintien de l'ordre" qui était "largement insuffisant" pour "assurer le passage du convoi militaire français", est à l'origine de ces heurts. Il a par ailleurs affirmé avoir "ordonné une enquête" par les "services compétents" nigériens "afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités".





Un bilan officiel a fait état de trois morts et 17 blessés parmi les manifestants. "Le convoi de la Force française Barkhane sous escorte de la gendarmerie nationale en route pour le Mali, a été bloqué par des manifestants très violents à Téra", avait affirmé le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué.





Il ajoutait, sans préciser s'il faisait référence à la gendarmerie ou à la force Barkhane, que "dans sa tentative de se dégager elle a fait usage de la force". À la suite de ces incidents, le président nigérien avait changé le ministre de l'Intérieur, Alkache Alhada ainsi que le Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Salifou Wakasso, sans explication.





Le Niger doit faire face aux attaques régulières et meurtrières de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et l'organisation État islamique au Sahel dans l'ouest, et à celles de Boko Haram et de l'organisation État islamique en Afrique de l'ouest (Iswap) dans le sud-est.