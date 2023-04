Le Nigeria prévoit d'évacuer du Soudan près de 3.000 ressortissants





Le Nigeria prévoit de commencer à évacuer près de 3.000 ressortissants du Soudan, en majorité des étudiants, en les faisant transiter par convoi vers l'Egypte cette semaine, a indiqué lundi un haut-responsable.





Onimode Bandele, le directeur des missions spéciales de l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria (NEMA), a déclaré à Channels TV que l'objectif était d'évacuer environ 2.650 à 2.800 personnes, y compris les familles du personnel de l'ambassade.





"Personne n'a encore été évacué", a-t-il précisé. "Il est prévu que les bus commencent à circuler demain matin", a-t-il ajouté.





Selon des responsables, environ 5.000 Nigérians pourraient vouloir être évacués.





Plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine.





Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.