Le Rwanda déploie des drones pour livrer des médicaments aux patients atteints de diabète

Des drones livreurs de médicaments

Au Rwanda, le gouvernement allie la technologie à la santé pour soulager la peine des patients diabétiques. En effet, le ministère de la Santé, en partenariat avec l’entreprise dénommée Zipline et Partners in Health, livre des médicaments aux diabétiques vivant dans les zones éloignées, via des drones. Le projet est à la phase de test, mais les résultats sont déjà positifs selon le gouvernement.





Tout commence par la formation des patients atteints (de diabète de type 1) à l’autosurveillance de leur glycémie. Ils reçoivent ensuite chez eux, l’appel d’une infirmière dont le rôle est de s’enquérir de leur état de santé avant de leur recommander des médicaments si nécessaire. L’infirmière prescrira alors le traitement ou l’ajustera au besoin. Elle enverra ensuite les détails à Zipline pour l’expédition des médicaments.





Aux portes de leurs maisons





La société américaine de livraison de produits médicaux traitera la demande depuis son dépôt de stockage et contactera le patient qui devra lui communiquer ses coordonnées. Elle envoie alors le drone transportant les médicaments au domicile de ce dernier. Les produits sont notamment composés de l’insuline, des seringues, des lancettes, des glucomètres et des bandelettes.





Les avantages de la technologie





Après avoir déposé les médicaments, le drone notifie via un message qu’il a bien livré le colis. Le message est envoyé au patient et au prestataire de soins. Selon une patiente prise en compte par le projet, ces livraisons de médicaments avec les drones lui ont permis de réduire les coûts de transport et de lever les obstacles à l’accessibilité de l’insuline notamment.