Législatives au Bénin : l’ex-président Soglo se félicite de l’ouverture du scrutin à l’opposition

Au Bénin, les prochaines élections législatives s’annoncent inclusives avec la participation de 3 partis politiques de l’opposition, une première depuis 2015. En 2019, seuls deux partis de la mouvance présidentielle avaient été homologués pour prendre part au scrutin. Ce qui a conduit à un parlement monocolore. Le Bénin s’apprête à tourner cette page douloureuse de son histoire puisqu’il y a eu des morts pendant la période préélectorale suite aux violentes manifestations pro-opposition.





L’ancien président Nicéphore Soglo qui était aussi descendu dans les rues pour s’opposer à ce scrutin exclusif est aujourd’hui heureux de voir que la donne a changé. Dans un communiqué publié hier vendredi 09 octobre sur sa page Facebook, il s’est félicité de l’ouverture du prochain scrutin aux partis de l’opposition. « C’est le lieu de se féliciter de l’ouverture du prochain scrutin législatif à des partis de l’opposition sans oublier la libération de certains compatriotes emprisonnés pour des mobiles politiques » a écrit l’ex-chef d’Etat.





Pour « consolider davantage notre processus démocratique »