Législatives au Bénin : la campagne électorale lancée, la Céna rappelle la menace terroriste dans le pays

la Céna rappelle la menace terroriste dans le pays

Enfin, les partis politiques béninois peuvent pousser un ouf de soulagement. La campagne électorale pour le compte des élections législatives de 2023 a été lancée ce vendredi 23 décembre 2022. Ces formations politiques ont 15 jours pour convaincre « les 6.600.572 électeurs sur leurs visions législatives pour les trois prochaines années », indique le président de la commission électorale nationale autonome (Céna) dans un discours prononcé à l’occasion du lancement de la campagne.





Sacca Lafia souhaite que ces 15 jours soient des moments de « convivialité, de grandes retrouvailles, où les débats d’idées se mènent en toute fraternité, sans heurt, sans injure ni invectives, sans violence ni voies de fait ».





« Le terrorisme est à l’affût »





Les partis politiques doivent défendre leurs idéaux sans écart de langage et tout ce qui serait de nature à compromettre le vivre-ensemble, a insisté le président de la Céna. Pour lui, l’ennemi commun c’est le terrorisme et il urge de faire régner la paix et la concorde. « Je saisis cette occasion solennelle pour les inviter au sens élevé de responsabilité et de patriotisme pour que règnent la paix et la concorde en cette période sensible où l’ennemi commun qu’est le terrorisme est à l’affût, guettant la moindre occasion pour saper tout le processus (électoral) et saper ainsi les fondements de la démocratie » a déclaré Sacca Lafia. Il invite les acteurs politiques à ne surtout pas oublier que la sous-région ouest-africaine vit de façon permanente la menace terroriste. Et il est du devoir de tous les Béninois et Béninoises d’œuvrer pour un climat pacifique.





Sept partis politiques dans les starting-blocks