Législatives au Bénin : le pays « tourne les mauvaises pages de sa récente histoire » selon Talon, l’opposition signale des tentatives de fraude

Dimanche 08 janvier 2023, jour d’élection au Bénin. Depuis 7 heures ce matin, les bureaux de vote ont ouvert sur toute l’étendue du territoire national. Dans les zones frontalières du Nord-Bénin sous menace terroriste, la commission électorale nationale autonome (Céna) s’est assurée que les postes de vote soient ramenés à l’intérieur des terres pour que « si les terroristes intervenaient, les forces de sécurité aient la possibilité de les poursuivre sur 2 à 3 kilomètres avant qu’ils aillent dans le pays voisin » a déclaré Sacca Lafia, le président de la Céna.



Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou a sorti à la veille du scrutin un communiqué pour décréter la fermeture des frontières terrestres et interdire la tenue des marchés et des manifestations publiques ce 08 janvier 2023 de 06 heures à 20 heures.



Les débits de boissons et les établissements assimilés n’ont également pas le droit d’ouvrir leurs portes aujourd’hui. Depuis 7 heures, les citoyens sortent pour accomplir leur devoir civique, même s’il y a quelques difficultés mineures signalées dans certains bureaux de vote de Djougou (Nord-Bénin) et de Mènontin (quartier du 9ème arrondissement de Cotonou).



Quelques électeurs ne retrouvent pas leurs noms sur la liste électorale



Le président de la Céna qui a sillonné plusieurs bureaux de vote ce matin a expliqué qu’il y a quelques électeurs qui ne retrouvent pas leurs noms sur la liste (électorale). Mais quand « on les oriente, cela se passe bien » a assuré Sacca Lafia. Les électeurs qui rencontrent ces problèmes sont généralement des « gens qui ne savent pas lire » selon le président de la Céna. « Il y a quelques cas où le nom a été déplacé vers un autre poste de vote. On s’arrange toujours pour les aider à voter » a poursuivi l’autorité. Il n’y a donc pas de difficulté majeure selon M. Lafia. « Tout le matériel est déployé à temps, la Céna a rempli entièrement et totalement sa partition. Le reste appartient aux électeurs », assure-t-il.



« Des électeurs sont renvoyés au niveau de certains bureaux de vote »



Pour le chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè qui a voté ce matin, l’organisation n’est certes pas mal, mais il y a des tentatives de fraude. « Les informations qui nous parviennent ne sont pas des moindres. Il y a des tentatives de fraude. Des électeurs sont renvoyés au niveau de certains bureaux de vote parce que leurs pièces, selon les agents, seraient périmés, alors même que la Céna autorise les anciennes cartes d’électeurs » a-t-il dénoncé. Pour lui, il « faut rapidement corriger cela pour permettre au peuple d’exprimer son choix ». Comme Paul Hounkpè, Patrice Talon, le président de la République a aussi voté ce matin vers 9H20, heure de Cotonou à l’Ecole primaire publique Charles Guillot de Zongo, un quartier de Cotonou situé dans le 5ème arrondissement. Il était accompagné de son épouse Claudine Gbènagnon Talon.



« Personne ne boycotte malgré les réformes » selon Talon



Après avoir accompli son devoir civique, le chef de l’Etat s’est confié à la presse. Il a expliqué que son acte est « une évidence » vu le rôle qui est le sien. « C’est un devoir, je l’ai accompli avec enthousiasme et responsabilité. C’est mon souhait que les populations sortent pour aller voter. Je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte-rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule normalement, je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. On a des élections que personne ne boycotte malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement politique, économique et administratif. C’est heureux » a déclaré Patrice Talon. Son prédécesseur et président d’honneur du parti d’opposition « Les Démocrates » est également allé voter ce matin.



Un scrutin « très important » selon Boni Yayi



Boni Yayi puisque c’est de lui qu’il s’agit, était dans le bureau de vote de Tourou dans le premier arrondissement de Parakou, la grande ville du Nord-Bénin. L’ex-locataire du Palais de la Marina a indiqué que ce scrutin du 08 janvier est « très important ». Il souhaite qu’il soit « transparent, équitable et paisible ». Adrien Houngbédji, l’ancien président de l’Assemblée nationale a aussi voté à Porto-Novo dans la capitale du pays. Les bureaux de vote doivent fermer à 16 heures pour ceux qui ont ouvert à 07 heures et un peu plus tard pour ceux qui ont connu du retard.