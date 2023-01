Législatives au Bénin : un militant d’opposition « assassiné » en pleine campagne électorale, selon son parti

Au Bénin, la campagne électorale pour le compte des législatives de 2023 a été endeuillée par « l’assassinat » d’un militant du parti Les Démocrates. C’est du moins ce qu’indique un communiqué de la direction nationale de campagne de la formation politique.





Dans une note rendue publique, l'ex-député Guy Mitokpè dit avoir appris avec « stupéfaction et émoi dans la journée du samedi 31 décembre 2022, le lâche assassinat du Camarade Bachirou Gounou, professeur d’Histoire et de Géographie au CEG Wara dans la commune de Gogounou (Nord-Bénin) ».





L’infortuné qui revenait d’un meeting de campagne à Sègbana a été « lâchement assassiné par des individus qui ont abandonné son corps sur les lieux du crime » dénonce le parti de Boni Yayi. Il précise que M. Gounou s’était rendu au meeting de Sègbana pour soutenir son frère candidat sur la liste du parti Les Démocrates.





Un « assassinat crapuleux »





Ses bourreaux n’ont rien emporté de ce qu’il possédait après l’avoir tué selon le communiqué. La direction nationale de campagne des Démocrates informe que la victime était un militant affiché et déterminé pour la cause de son parti. Elle condamne à juste titre ce « assassinat crapuleux » et appelle à faire toute la lumière sur ce « crime » afin que les « auteurs et les commanditaires soient appréhendés et punis conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays ». Pour le parti Les Démocrates, « cet assassinat perpétré » à l’encontre d’un militant du parti de l’opposition interpelle les autorités sécuritaires du Bénin sur le devoir de protection de tous les citoyens quelle que soit leur obédience politique. Il rappelle que la sécurité doit être assurée et garantie par les autorités compétentes du Bénin.





« C’est de cette manière que le deuil qui nous frappe sera respecté »